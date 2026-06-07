[VIDEO] Los polémicos goles anulados a Colo Colo ante Huachipato en Copa de la Liga

Maximiliano Romero y Leandro Hernández lamentaron goles anulados que impidieron a Colo Colo revertir el 1-0 con el cayo ante Huachipato por la última fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga.

Romero tuvo un gol anulado por un polémico fuera de juego revisado por el VAR e invalidado por el juez Nicolás Gamboa; y el segundo pasó, también estaba adelantado Leandro Hernández.