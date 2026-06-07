Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago12.0°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Los polémicos goles anulados a Colo Colo ante Huachipato en Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Maximiliano Romero y Leandro Hernández lamentaron la decisión arbitral.

[VIDEO] Los polémicos goles anulados a Colo Colo ante Huachipato en Copa de la Liga
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Maximiliano Romero y Leandro Hernández lamentaron goles anulados que impidieron a Colo Colo revertir el 1-0 con el cayo ante Huachipato por la última fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga.

Romero tuvo un gol anulado por un polémico fuera de juego revisado por el VAR e invalidado por el juez Nicolás Gamboa; y el segundo pasó, también estaba adelantado Leandro Hernández. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada