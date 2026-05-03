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[VIDEOS] Correa marcó doblete fulminante y decidió triunfo de Colo Colo sobre Coquimbo
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Autor: Redacción Cooperativa
El argentino "mató" con dos tiros cruzados.
El argentino "mató" con dos tiros cruzados.
El delantero Javier Correa se lució con un doblete en el triunfo de Colo Colo ante Coquimbo Unido, por la Liga de Primera, con dos apariciones decisivas que le permitieron al "Cacique" sacar ventaja en el marcador y quedar como puntero del campeonato.
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