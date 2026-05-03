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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEOS] Correa marcó doblete fulminante y decidió triunfo de Colo Colo sobre Coquimbo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino "mató" con dos tiros cruzados.

[VIDEOS] Correa marcó doblete fulminante y decidió triunfo de Colo Colo sobre Coquimbo
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El delantero Javier Correa se lució con un doblete en el triunfo de Colo Colo ante Coquimbo Unido, por la Liga de Primera, con dos apariciones decisivas que le permitieron al "Cacique" sacar ventaja en el marcador y quedar como puntero del campeonato.

Revisa aquí los videos.

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