Villagra y polémica frase de Correa: Cada persona tiene su opinión y es respetable

En la previa del duelo que tendrá Colo Colo como local ante Cobresal, este sábado 13 de junio, el defensor Jonathan Villagra atendió a los medios reunidos en conferencia y anticipó el cruce en el Monumental junto con repasar detalles de su rendimiento.

"Fui de menos a más en este último tiempo. Estoy muy cómodo por el respaldo del cuerpo técnico y de mis compañeros, pero queda mucho por delante, entonces no hay que quedarse con esto que hemos hecho", repasó el zaguero de 25 años.

Seguido a ello, Villagra se refirió a un posible llamado a La Roja: "Mi foco es Colo Colo. Seguir afianzándome y ganando confianza. Si se van dando las cosas, obviamente la selección es lo que quieren todos. Me pondría muy feliz, pero hoy estoy acá".

Finalmente, el exUnión Española dedicó palabras a la polémica situación de Javier Correa respecto a los árbitros: "Él dio su opinión, cada persona es diferente de opiniones y es respetable. Lo cerramos el otro día cuando terminó el partido. Entonces hoy en día el foco ya es más que nada el sábado contra Cobresal".