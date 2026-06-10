Villagra y polémica frase de Correa: Cada persona tiene su opinión y es respetable
"El foco ya es más que nada el sábado contra Cobresal", repasó el zaguero de 25 años.
"El foco ya es más que nada el sábado contra Cobresal", repasó el zaguero de 25 años.
En la previa del duelo que tendrá Colo Colo como local ante Cobresal, este sábado 13 de junio, el defensor Jonathan Villagra atendió a los medios reunidos en conferencia y anticipó el cruce en el Monumental junto con repasar detalles de su rendimiento.
"Fui de menos a más en este último tiempo. Estoy muy cómodo por el respaldo del cuerpo técnico y de mis compañeros, pero queda mucho por delante, entonces no hay que quedarse con esto que hemos hecho", repasó el zaguero de 25 años.
Seguido a ello, Villagra se refirió a un posible llamado a La Roja: "Mi foco es Colo Colo. Seguir afianzándome y ganando confianza. Si se van dando las cosas, obviamente la selección es lo que quieren todos. Me pondría muy feliz, pero hoy estoy acá".
Finalmente, el exUnión Española dedicó palabras a la polémica situación de Javier Correa respecto a los árbitros: "Él dio su opinión, cada persona es diferente de opiniones y es respetable. Lo cerramos el otro día cuando terminó el partido. Entonces hoy en día el foco ya es más que nada el sábado contra Cobresal".