Villanueva tras ser figura en el arco de Colo Colo: "Para mí no es presión, es responsabilidad"

Eduardo Villanueva, arquero de Colo Colo, fue elegido como la gran figura del empate 0-0 ante Audax Italiano en el Nacional, por la ida de los octavos de final de Copa Chile, y en declaraciones con la transmisión oficial se refirió a esta oportunidad ante las ausencias de Gabriel Maureira y Vozinha.

"El arquero de Colo Colo tiene que estar preparado para una o dos, pero igual darle mérito al 'Tomi' Ahumada, que para mí la figura era él. (...) Soy canterano, llevo ya 11 años en el club, entonces para mí no es presión, para mí es responsabilidad de saber lo que significa defender esta camiseta", sostuvo el golero a TNT Sports.

En esa misma línea, Villanueva remarcó: "Las oportunidades se ganan con trabajo, pero también entiendo que las oportunidades son escasas. Tenía que rendir, responder a la confianza que me entregan mis compañeros y el cuerpo técnico. En parte mi buen rendimiento es en gratitud hacia los hinchas, porque me escribieron mucho y me alentaron".

Finalmente, el meta anticipó la vuelta: "Audax Italiano planteó mejor el partido que la vez anterior (el 5-1 en el Monumental por la Liga de Primera). La llave está abierta y lo importante es que el viernes vamos a tener a nuestra gente aquí de local y sabemos que lo vamos a ganar".

La revancha de los octavos de final entre albos y floridanos se jugará este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, nuevamente en el Estadio Nacional.