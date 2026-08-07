Vozinha: Mi vida cambió por completo, fue extraordinario lo que pasó en el Mundial

El portero caboverdiano Vozinha, quien hace pocos días se transformó en flamante refuerzo de Colo Colo, destacó el impacto que tuvo para él su participación con su selección en la Copa del Mundo 2026, donde tuvo actuaciones sobresalientes que lo catapultaron al estrellato.

El cancerbero de 40 años participó de manera online en la Rio Innovation Week, instancia donde señaló que "mi vida ha cambiado por completo. Fue algo extraordinario e increíble lo que pasó en el Mundial. El mundo ha llegado a conocer nuestra historia y nuestro país, que es pequeño pero está lleno de gente increíble y trabajadora".

Con respecto a su arribo al "Cacique", el golero africano valoró que "fui muy bien recibido por el pueblo chileno, el club y los colegas. Fantástico el cariño en la calle, pero, de aquí en adelante, creo que va a ser más tranquilo, porque voy a estar enfocado en el fútbol y con la rutina de entrenamiento".

En cuanto a sus objetivos con el cuadro de Macul, el experimentado guardameta señaló que "quiero continuar trabajando, enfocarme en el día a día, en las oportunidades y, si Dios quiere, jugar la Copa Libertadores y enfrentar equipos brasileños".

Por último, al margen de su edad, deslizó que todavía podría jugar profesionalmente varios años más. "Ya he hablado de retirarme, pero después de lo ocurrido en el Mundial, debemos pensar con calma. Si sigo jugando dentro de cuatro años, representar a mi país es algo que no puedo rechazar. Quién sabe, quizás Vozinha siga ahí en 2030", finalizó.