¿Juega Vozinha? La formación de Colo Colo para visitar a Unión La Calera por la Liga de Primera
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Este domingo 9 de agosto, Colo Colo dará otro paso en la búsqueda por sostener el amplio liderato en la Liga de Primera cuando anime su duelo por la fecha 18. El equipo de Fernando Ortiz visitará el "Nicolás Chahuán Nazar" para medirse a Unión La Calera a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) y este será su probable esquema.
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