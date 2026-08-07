Tras presión del oficialismo: Kast afirma que indultos y plan de seguridad "van por carriles separados"

Presidente José Antonio Kast descartó este viernes vincular la recientemente presentada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismio (ACOT) y la entrega de eventuales indultos a los carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, y aseguró que ambos temas "van por carriles separados".

Parlamentarios de Chile Vamos, republicanos, del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido de la Gente (PDG) aumentaron la presión sobre La Moneda para entregar beneficios carcelarios a los uniformados que hoy se encuentran en prisión por cometer delitos durantes las manifestaciones del 18-O.

Un grupo de 60 diputados envió una carta al Mandatario solicitando avanzar en indultos para carabineros y miembros de las FF.AA., mientras que en el Senado se constituyó la denominada "bancada por el indulto" para impulsar un proyecto de ley que busca liberar a dichos funcionarios.

Mientras el Gobierno ha evitado fijar plazos ante la presión, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, indicó que cada solicitud será analizada caso a caso.

Asimismo, al ser consultado por las peticiones, el Mandatario enfatizó que "ambas cosas van por carriles separados. Cuando se tratan de unir temas distintos, creo que la ciudadanía plantea la urgencia, y la urgencia en temas de seguridad es transversal".

"Respecto de los indultos, eso lo ha sido muy claro el ministro de Justicia: se van a ir analizando las solicitudes de indulto que presentan las distintas personas y se analizarán en su mérito y se comunicarán cuando corresponda", aseveró el Presidente Kast.

Ossandón (RN): "Hay un grupo que no entiende que gobernar no es fácil"

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) pidió no desviar el foco de la agenda legislativa: "Curioso que Republicanos no tenga claro qué es facultad del Presidente otorgar indultos. No me cabe duda que el Presidente Kast está analizando caso a caso para no cometer los mismos errores como pasó en el periodo del Presidente Boric", apuntó la legisladora de Chile Vamos.

"Hay un grupo que no entiende que gobernar no es fácil y se han empeñado en mirar sus propias agendas en vez de estar trabajando por las reales urgencias de nuestro país", subrayó.