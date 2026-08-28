Midtjylland de Darío Osorio tendrá a Ajax como gran rival en la Conference League

Midtjylland, elenco del seleccionado chileno Darío Osorio, conoció este viernes a sus rivales para la fase de liga de la Conference League 2026-2027, luego del sorteo realizado en Mónaco que dejó a Ajax como el adversario más destacado en el camino del cuadro danés.

El equipo del futbolista nacional recibirá al histórico conjunto de Amsterdam en Dinamarca y también ejercerá como local frente a Sint-Truidense de Bélgica y Hajduk Split de Croacia.

En condición de visitante, en tanto, Midtjylland deberá enfrentar a Pafos de Chipre, Lincoln Red Imps de Gibraltar y Egnatia de Albania, completando así los seis compromisos que tendrá en esta etapa de la competición.

El cuadro danés llegó a la fase de liga después de superar con autoridad los playoffs, instancia en la que eliminó a Rijeka con un marcador global de 6-1, luego de imponerse por 4-1 en el encuentro de revancha disputado en Croacia y con gol de Osorio incluido.

El sorteo también entregó varios cruces llamativos entre los principales candidatos al título. Ajax recibirá a Atalanta y Getafe, además de visitar a Midtjylland, mientras Brighton tendrá un atractivo duelo como local frente a AS Mónaco y deberá viajar a España para medirse con Getafe.

Precisamente el conjunto español tendrá una exigente fase de liga, ya que además de recibir al elenco inglés deberá visitar a Ajax. Monaco, por su parte, también enfrentará a Freiburg y Hearts en un recorrido que tendrá al cuadro francés entre los nombres fuertes de esta edición.

¿Cuándo se jugará la fase de liga de la Conference?

La fase de liga contará con 36 equipos y seis fechas, con cada club disputando tres encuentros como local y tres como visitante frente a seis adversarios diferentes.

Las jornadas se jugarán los días 15 y 22 de octubre, 5 y 26 de noviembre, y 10 y 17 de diciembre de 2026. UEFA informará posteriormente el orden definitivo de los encuentros y sus respectivos horarios.

Una vez completadas las seis fechas, los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar los playoffs de la fase eliminatoria.

La competición continuará en febrero de 2027 y tendrá su definición el 2 de junio en el Besiktas Park de Estambul, escenario de la final de la Conference League.