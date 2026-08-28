Midtjylland de Darío Osorio tendrá a Ajax como gran rival en la Conference League
El elenco danés conoció este viernes a sus seis adversarios para la fase de liga del torneo continental, que comenzará en octubre y tendrá su final en Estambul.
El elenco danés conoció este viernes a sus seis adversarios para la fase de liga del torneo continental, que comenzará en octubre y tendrá su final en Estambul.
Midtjylland, elenco del seleccionado chileno Darío Osorio, conoció este viernes a sus rivales para la fase de liga de la Conference League 2026-2027, luego del sorteo realizado en Mónaco que dejó a Ajax como el adversario más destacado en el camino del cuadro danés.
El equipo del futbolista nacional recibirá al histórico conjunto de Amsterdam en Dinamarca y también ejercerá como local frente a Sint-Truidense de Bélgica y Hajduk Split de Croacia.
En condición de visitante, en tanto, Midtjylland deberá enfrentar a Pafos de Chipre, Lincoln Red Imps de Gibraltar y Egnatia de Albania, completando así los seis compromisos que tendrá en esta etapa de la competición.
El cuadro danés llegó a la fase de liga después de superar con autoridad los playoffs, instancia en la que eliminó a Rijeka con un marcador global de 6-1, luego de imponerse por 4-1 en el encuentro de revancha disputado en Croacia y con gol de Osorio incluido.
El sorteo también entregó varios cruces llamativos entre los principales candidatos al título. Ajax recibirá a Atalanta y Getafe, además de visitar a Midtjylland, mientras Brighton tendrá un atractivo duelo como local frente a AS Mónaco y deberá viajar a España para medirse con Getafe.
Precisamente el conjunto español tendrá una exigente fase de liga, ya que además de recibir al elenco inglés deberá visitar a Ajax. Monaco, por su parte, también enfrentará a Freiburg y Hearts en un recorrido que tendrá al cuadro francés entre los nombres fuertes de esta edición.
La fase de liga contará con 36 equipos y seis fechas, con cada club disputando tres encuentros como local y tres como visitante frente a seis adversarios diferentes.
Las jornadas se jugarán los días 15 y 22 de octubre, 5 y 26 de noviembre, y 10 y 17 de diciembre de 2026. UEFA informará posteriormente el orden definitivo de los encuentros y sus respectivos horarios.
Una vez completadas las seis fechas, los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar los playoffs de la fase eliminatoria.
La competición continuará en febrero de 2027 y tendrá su definición el 2 de junio en el Besiktas Park de Estambul, escenario de la final de la Conference League.