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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conmebol

Conmebol reprogramó partidos de equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

La medida fue tomada tras el terremoto que azotó al país cafetero.

Conmebol reprogramó partidos de equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana
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La Conmebol reprogramó los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que se iban a disputar esta semana en Colombia, país que fue remecido este lunes por un fuerte terremoto.

En su sitio web, el organismo indicó que aplazó para la próxima semana las series de octavos de final que enfrentarán a Deportes Tolima con Independiente del Valle en la Libertadores e Independiente Santa Fe contra River Plate por la Sudamericana, las cuales iban a disputarse este martes y miércoles.

Revisa las fechas de los duelos reprogramados:

Martes 18 de agosto

  • Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU). 20:30 horas (00:30 GMT). Estadio "Manuel Murillo Toro".

Miércoles 19 de agosto

  • Independiente Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG). 20:30 horas (00:30 GMT). Estadio "El Campín".

Martes 25 de agosto

  • Independiente del Valle (ECU) vs. Deportes Tolima (COL). 20:30 horas (00:30 GMT). Estadio Banco Guayaquil.

Miércoles 26 de agosto

  • River Plate (ARG) vs. Independiente Santa Fe (COL) 20:30 horas (00:30 GMT). Estadio Más Monumental.

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