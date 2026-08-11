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Conmebol reprogramó partidos de equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana
Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl
La medida fue tomada tras el terremoto que azotó al país cafetero.
La medida fue tomada tras el terremoto que azotó al país cafetero.
La Conmebol reprogramó los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que se iban a disputar esta semana en Colombia, país que fue remecido este lunes por un fuerte terremoto.
En su sitio web, el organismo indicó que aplazó para la próxima semana las series de octavos de final que enfrentarán a Deportes Tolima con Independiente del Valle en la Libertadores e Independiente Santa Fe contra River Plate por la Sudamericana, las cuales iban a disputarse este martes y miércoles.
Revisa las fechas de los duelos reprogramados: