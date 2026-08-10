Conmebol suspendió duelo entre Santa Fe y River Plate tras terremoto en Colombia

Conmebol suspendió el duelo que enfrentaba a Independiente Santa Fe contra River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana, debido al daño ocasionado por el terremoto que azotó al país cafetero durante esta jornada.

El cotejo, que estaba estipulado para este miércoles a las 20:30 horas (00:30 GMT), fue aplazado junto con el encuentro de Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por razones de seguridad y respeto según el organismo.

"En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos", señaló la institución mediante un comunicado en su sitio web.

"Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente", agregó.