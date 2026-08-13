Conmebol y Federación Colombiana hicieron donación a afectados por terremoto

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que golpeó recientemente a Colombia.

De acuerdo con lo informado por ambas organizaciones, los recursos serán destinados a apoyar las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por la emergencia y acompañar a las familias y comunidades damnificadas.

La contribución económica será canalizada mediante la campaña "Colombia, un solo corazón", iniciativa liderada por la Primera Dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, con el objetivo de reunir ayuda para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Conmebol y la FCF señalaron que la iniciativa busca reflejar el compromiso del fútbol sudamericano con las comunidades en situaciones de emergencia y realizaron además un llamado a clubes, organizaciones, aliados estratégicos y aficionados para continuar respaldando las campañas de recolección de fondos e insumos.