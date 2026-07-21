Domínguez insistió en 64 equipos para 2030: Una mayor participación genera más oportunidades

Tras el debate generado luego de sugerir que el Mundial de 2030 podría albergar a 64 selecciones en lugar de las 48 contempladas en esta última cita planetaria, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, utilizó sus redes sociales para aclarar y ratificar su postura.

Lejos de rectificar sus palabras, el dirigente paraguayo volvió a defender la idea de ampliar el número de participantes para la cita que conmemorará los 100 años de la Copa del Mundo.

"Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo", expresó Domínguez a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), en alusión al torneo que tendrá a Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes de los encuentros inaugurales.

En esa línea, el líder del fútbol sudamericano argumentó que la apertura a más países beneficia la competitividad global. "El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global", sostuvo.

Finalmente, Domínguez apuntó a que el hito de los 100 años del torneo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930, representa una "oportunidad histórica para Creer en Grande", manifestando su deseo de que la Copa del Mundo de 2030 "sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol".