"Al menos seis bengalas en el campo de juego": El lapidario informe de la suspensión del Everton vs. la U en Viña

Tras la finalización del encuentro en Santiago, y posteriormente de la llave, la Federación de Fútbol de Chile liberó el informe arbitral que detalla los incidentes que obligaron a la suspensión del partido entre Everton y Universidad de Chile en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El escrito publicado a través de la web del Campeonato Chileno consignó que durante el ingreso al campo de juego "desde la galería donde se ubica la hinchada de Everton se lanza una cantidad indeterminada de fuegos artificiales".

Respecto a la pirotecnia de la barra azul que terminó en la suspensión, Piero Maza relató: "En el minuto 82:10, en el sector de la hinchada visitante, se encienden innumerables bengalas, además del lanzamiento de pirotecnia. En el minuto 82:40, desde la galería donde se ubica el público de Universidad de Chile, se lanza una bengala que cae en el campo de juego, a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alan Sandoval".

Maza además reveló que además de las bengalas que cayeron cerca de la ambulancia del estadio y de Guerrero, las cuales fueron retratadas en videos y fotografías, hubo más de estos elementos que terminaron en la cancha.

"Se encienden innumerables bengalas en el sector de la hinchada visitante y, a su vez, caen al menos seis bengalas más en el campo de juego, además de otros artificios que son lanzados al aire", señaló el informe.

El referí señaló que se dictó la "interrupción momentánea" del encuentro y el retiro de los protagonistas del encuentro a camarines, "considerando el riesgo que estos hechos implicaban para la integridad de los participantes y para el normal desarrollo del partido".

Luego de aquello, vinieron las conversaciones con las autoridades: "Se reúne un Comité de Crisis, integrado por representantes de la ANFP, los clubes, Carabineros, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de analizar la posibilidad de reanudar el partido, siempre que existieran las garantías de seguridad necesarias para ello".

"Por indicación de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, y sobre la base de los antecedentes entregados por Carabineros, se determina la suspensión definitiva del partido, debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para su reanudación y normal desarrollo", precisó.

Respecto a la reanudación a puertas cerradas en el Estadio Nacional el día domingo, se consignó el reinicio con el tiro de esquina correspondiente para la U, "jugándose 7 minutos del tiempo reglamentario y añadiendo 6:30 de tiempo adicional".