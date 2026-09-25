Alcalde Sichel pidió que la revancha entre la U y Everton se juegue sin público

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, golpeó la mesa tras los graves incidentes que obligaron a suspender el choque entre Everton y Universidad de Chile por Copa Chile en Sausalito, y exigió de manera tajante que el partido de revancha no cuente con hinchas en las tribunas del Estadio Nacional.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal manifestó su preocupación por la seguridad en el principal coliseo deportivo del país —ubicado en su comuna— y pidió cortar de raíz los episodios de violencia.

"El partido de Everton-U de Chile en el Estadio Nacional NO se puede jugar con público", advirtió la autoridad comunal.

En la misma publicación, Sichel demandó determinaciones de fondo para frenar la crisis de seguridad en las canchas nacionales: "Debe ponerse un punto final a lo que está pasando con el fútbol chileno".

Finalmente, el alcalde apuntó a la responsabilidad compartida entre las dirigencias y los administradores de los recintos para erradicar a los violentos. "Hay dos actores claves: los dueños de los estadios y los de los clubes. De ellos depende que esto pare", sentenció.