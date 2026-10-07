Alerta en la U y Everton: Tribunal dejó "en acuerdo" causas por incidentes en Sausalito

Universidad de Chile y Everton siguen a la espera de conocer posibles sanciones por los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito durante el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile.

De acuerdo con las resoluciones adoptadas por el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP en su audiencia del 6 de octubre, las denuncias contra ambas instituciones quedaron "en acuerdo", por lo que todavía no existe un fallo definitivo.

La decisión se produjo después de que ambos clubes fueran citados a comparecer ante el organismo disciplinario por los antecedentes consignados por el árbitro Piero Maza.

Que una causa quede "en acuerdo" implica que el Tribunal ya revisó los antecedentes y descargos correspondientes, pero la resolución definitiva todavía debe ser adoptada y comunicada.

El procedimiento se originó por los graves incidentes que obligaron a suspender el partido cuando Universidad de Chile ganaba por 1-0 y se jugaba el minuto 82 en Viña del Mar.

En su informe arbitral, Piero Maza detalló hechos protagonizados por ambas parcialidades. Durante el ingreso de los equipos, desde el sector correspondiente a Everton se lanzó una cantidad indeterminada de fuegos artificiales.

Posteriormente, desde la galería ocupada por los seguidores de la U se encendieron numerosas bengalas y se lanzó pirotecnia, con al menos seis bengalas que terminaron en el terreno de juego.

Una de ellas cayó a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alan Sandoval, mientras otra terminó cerca de la ambulancia dispuesta en el recinto.

El nivel de riesgo llevó a reunir un Comité de Crisis y finalmente se determinó la suspensión definitiva del encuentro por falta de garantías de seguridad.

Los minutos pendientes se disputaron posteriormente a puertas cerradas en el Estadio Nacional, donde la U mantuvo el 1-0 antes de disputar la revancha y sellar su clasificación a los cuartos de final.

Ahora, azules y "ruleteros" deberán esperar el fallo del Tribunal para conocer si los hechos registrados en Sausalito terminarán en sanciones para una o ambas instituciones.