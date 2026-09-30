Tribunal tomó una primera decisión por incidentes en Sausalito

El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP tomó una primera decisión por los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito durante el partido entre Everton y Universidad de Chile por la Copa Chile y citó a ambas instituciones para su próxima audiencia.

De acuerdo con las resoluciones adoptadas en la sesión del 29 de septiembre, tanto Everton como Universidad de Chile deberán comparecer el martes 6 de octubre por denuncias realizadas por el árbitro Piero Maza a raíz de los incidentes registrados en el compromiso de ida de los octavos de final.

El encuentro fue suspendido en el minuto 82 luego del lanzamiento de pirotecnia desde las tribunas. En su informe, Maza consignó episodios protagonizados por ambas parcialidades: Desde el sector de Everton se lanzó una cantidad indeterminada de fuegos artificiales durante el ingreso de los equipos, mientras que desde la galería visitante se encendieron numerosas bengalas y varias terminaron dentro del campo de juego.

Una de ellas cayó a escasos centímetros de Maximiliano Guerrero y del asistente Alan Sandoval, situación que derivó en la interrupción del encuentro y posteriormente en su suspensión definitiva por razones de seguridad.

El Tribunal deberá ahora escuchar los antecedentes y descargos de ambos clubes antes de resolver eventuales sanciones.

Los minutos restantes de aquel compromiso se disputaron posteriormente a puertas cerradas en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile mantuvo la ventaja por 1-0 antes de jugar la revancha y asegurar su clasificación a los cuartos de final.