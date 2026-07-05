Antofagasta sigue invicto en Copa Chile y ganó su grupo con nuevo triunfo sobre La Serena

Deportes La Serena se complicó en la penúltima fecha grupal de la Copa Chile, gracias a una derrota de local ante Deportes Antofagasta por 4-2 en el Estadio La Portada.

Los "Pumas", que repitieron el marcador que ya habían logrado ante los "papayeros" en Mejillones, avisaron de entrada con un peligroso remate a los 10 segundos de partido.

No hubo que esperar demasiado para la primera conquista: Matías Gallegos puso el 1-0 antofagastino al minuto 16.

Diego Rojas aumentó para el "CDA" a los 35' y Jeisson Vargas descontó vía penal antes del descanso (42').

La ventaja forastera aumentó con las dianas de Brian Hurtado (74') y Josepablo Monreal (76'), mientras La Serena cerró el duelo con la anotación de Gonzalo Escalante (90+2').

A falta de un partido, Deportes Antofagasta sigue invicto y este triunfo le hizo ganar definitivamente el Grupo C con 13 unidades, a seis de La Serena.

El equipo granate de Felipe Gutiérrez, a su vez, quedó a merced de Cobreloa (4), que tiene mejor diferencia de gol y enfrenta al virtualmente eliminado Cobresal.