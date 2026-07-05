Antofagasta sigue invicto en Copa Chile y ganó su grupo con nuevo triunfo sobre La Serena
Los "papayeros" pueden ser superados por Cobreloa como escoltas en la tabla.
Los "papayeros" pueden ser superados por Cobreloa como escoltas en la tabla.
Deportes La Serena se complicó en la penúltima fecha grupal de la Copa Chile, gracias a una derrota de local ante Deportes Antofagasta por 4-2 en el Estadio La Portada.
Los "Pumas", que repitieron el marcador que ya habían logrado ante los "papayeros" en Mejillones, avisaron de entrada con un peligroso remate a los 10 segundos de partido.
No hubo que esperar demasiado para la primera conquista: Matías Gallegos puso el 1-0 antofagastino al minuto 16.
Diego Rojas aumentó para el "CDA" a los 35' y Jeisson Vargas descontó vía penal antes del descanso (42').
La ventaja forastera aumentó con las dianas de Brian Hurtado (74') y Josepablo Monreal (76'), mientras La Serena cerró el duelo con la anotación de Gonzalo Escalante (90+2').
A falta de un partido, Deportes Antofagasta sigue invicto y este triunfo le hizo ganar definitivamente el Grupo C con 13 unidades, a seis de La Serena.
El equipo granate de Felipe Gutiérrez, a su vez, quedó a merced de Cobreloa (4), que tiene mejor diferencia de gol y enfrenta al virtualmente eliminado Cobresal.