Audax Italiano debutó en la Copa Chile con derrota ante Deportes Santa Cruz

Audax Italiano debutó en la Copa Chile 2026 con una derrota por la mínima ante Deportes Santa Cruz, en un duelo disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, válido por la tercera fecha del Grupo G.

El cuadro de colonia fue dominador de la posesión, pero fue incapaz de superar al equipo de la Primera B, que está penúltimo en la Liga del Ascenso.

El gol del triunfo llegó en una pelota parada, y tras un centro en un córner, Felipe Orellana anotó para Santa Cruz (61').

La situación de Audax empeoró al final, con la expulsión de Daniel Piña con roja directa (87').

El resultado dejó a Santa Cruz con puntaje perfecto en la cima del Grupo G, con tres victorias y nueve unidades; Palestino, que debutará este sábado, está segundo; Audax Italiano tercero y Magallanes completa la tabla, por la peor diferencia de gol.

Audax Italiano volverá a jugar el martes 23, ante Palestino en La Cisterna, para ponerse al día con la primera fecha de la Copa Chile.

Santa Cruz, por su lado, también se enfrentará a los árabes, el día 27 de junio, por la cuarta fecha del torneo.