Audax puso el cerrojo ante Colo Colo y dejó en suspenso la llave de Copa Chile

Audax Italiano y Colo Colo igualaron 0-0 en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, dejando la llave completamente abierta de cara al compromiso de revancha.

Mermado por numerosas bajas debido a la fecha FIFA y citaciones a selecciones menores, el cuadro "albo" tomó igual el protagonismo con avisos de Javier Correa y un cabezazo de Maximiliano Romero repelido por Tomás Ahumada (45+2').

Mientras que los "itálicos" amenazaron mediante un potente zurdazo de Favian Loyola neutralizado por el arquero Eduardo Villanueva (13'), quien tomó el sitio ante la lesión de Gabriel Maureira y la ausencia de Vozinha por estar en el combinado de Cabo Verde.

En el complemento, el conjunto floridano emparejó el trámite y estuvo cerca de romper la paridad con una volea violenta de Oliver Rojas, pero de nuevo vino una notable intervención de Villanueva (64').

En la recta final, el técnico Fernando Ortiz dio paso al debut profesional del juvenil Gedeón Díaz (79') y las acciones concluyeron con fricciones entre ambos planteles tras un fuerte choque entre Ahumada y Marcos Bolados (86').

Con la serie sin ganador, todo queda por definirse este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) cuando Colo Colo reciba administrativamente a Audax Italiano nuevamente en el Estadio Nacional

El clasificado avanzará a los cuartos de final para medirse frente al vencedor del cruce entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

Ficha de Copa Chile - Audax Italiano vs. Colo-Colo:

AUDAX ITALIANO (0): Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Diego Monreal, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Marco Collao, Bryan Soto (46' César Pinares), Ariel Uribe (66' Giovani Chiaverano); Favian Loyola (46' Paolo Guajardo), Michael Vadulli (82' Raimundo Rebolledo); Damián Pizarro (72' Franco Troyansky). DT: Patricio Graff

COLO-COLO (0): Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández (79' Pierre Allende), Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant (79' Gedeón Díaz); Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero (66' Marcos Bolados), Javier Correa. DT: Fernando Ortiz

ESTADIO: Estadio Nacional, Santiago

ARBITRO: José Cabero

GOLES: No hubo

TARJETAS AMARILLAS: 50' Tomás Alarcón (CC); 90+4' Álvaro Madrid (CC); 90+6' Felipe Salomoni (AUD)

TARJETAS ROJAS: No hubo