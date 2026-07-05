Cobreloa rescató un empate ante Cobresal y sigue en la lucha por clasificar en la Copa Chile
Los "zorros del desierto" quedaron en el tercer lugar con cinco puntos.
Los "zorros del desierto" quedaron en el tercer lugar con cinco puntos.
Cobreloa igualó 2-2 frente a Cobresal en una nueva edición del clásico "minero", disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Chile. El conjunto naranja mantiene opciones de avanzar a los octavos de final, aunque deberá jugarse la clasificación en la fecha final.
El elenco local abrió la cuenta a los 16 minutos por medio de Julián Brea, pero Gustavo Gotti igualó rápidamente para Cobreloa a los 24'. Antes del descanso, Benjamín Valenzuela volvió a adelantar a Cobresal (40'), mientras que Cristián Muga selló el definitivo 2-2 en el complemento.
Con los resultados de este domingo, Deportes Antofagasta lidera el Grupo C con 13 puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final. Deportes La Serena suma 7 unidades, Cobreloa tiene 5 y Cobresal cierra la tabla con 2 puntos, ya eliminado.
La última fecha se disputará el domingo 12 de julio, cuando Antofagasta enfrente a Cobresal y Cobreloa reciba a Deportes La Serena en el estadio Zorros del Desierto, en un duelo que definirá al segundo clasificado del grupo.
En otros partidos que se jugaron a la misma hora, Ñublense empató 2-2 ante Curicó Unido y aseguró su clasificación a los octavos de final con diez puntos. Por el mismo Grupo F, Universidad de Concepción venció 2-0 a Rangers.
Además, Deportes Puerto Montt derrotó 2-1 a Huachipato y se quedó como puntero del Grupo H. Por último, Deportes Santa Cruz dio la sorpresa y remontó para vencer 2-1 a Audax Italiano en el Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García".