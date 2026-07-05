Cobreloa rescató un empate ante Cobresal y sigue en la lucha por clasificar en la Copa Chile

Cobreloa igualó 2-2 frente a Cobresal en una nueva edición del clásico "minero", disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Chile. El conjunto naranja mantiene opciones de avanzar a los octavos de final, aunque deberá jugarse la clasificación en la fecha final.

El elenco local abrió la cuenta a los 16 minutos por medio de Julián Brea, pero Gustavo Gotti igualó rápidamente para Cobreloa a los 24'. Antes del descanso, Benjamín Valenzuela volvió a adelantar a Cobresal (40'), mientras que Cristián Muga selló el definitivo 2-2 en el complemento.

Con los resultados de este domingo, Deportes Antofagasta lidera el Grupo C con 13 puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final. Deportes La Serena suma 7 unidades, Cobreloa tiene 5 y Cobresal cierra la tabla con 2 puntos, ya eliminado.

La última fecha se disputará el domingo 12 de julio, cuando Antofagasta enfrente a Cobresal y Cobreloa reciba a Deportes La Serena en el estadio Zorros del Desierto, en un duelo que definirá al segundo clasificado del grupo.

En otros partidos que se jugaron a la misma hora, Ñublense empató 2-2 ante Curicó Unido y aseguró su clasificación a los octavos de final con diez puntos. Por el mismo Grupo F, Universidad de Concepción venció 2-0 a Rangers.

Además, Deportes Puerto Montt derrotó 2-1 a Huachipato y se quedó como puntero del Grupo H. Por último, Deportes Santa Cruz dio la sorpresa y remontó para vencer 2-1 a Audax Italiano en el Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García".

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