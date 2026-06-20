Cobreloa se quedó con el clásico minero tras vencer a Cobresal por Copa Chile

Cobreloa se hizo fuerte de local y derrotó a Cobresal por 2-0 en el Estadio Zorros del Desierto, en una nueva edición del clásico minero que esta vez se disputó por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Chile.

El cuadro loíno dominó gran parte del encuentro, pero los goles llegarían recién en el segundo tiempo gracias a un remate de Gustavo Gotti (63'), más la anotación de Esteban Gallardo (78'), que convirtió su primera diana en el profesionalismo y cerró el marcador para el conjunto de Calama.

La victoria dejó a Cobreloa como puntero de su grupo con cuatro puntos, los mismos que el segundo Deportes Antofagasta, que jugará mañana domingo contra Deportes La Serena.

Por otro lado, Cobresal quedó colista con cero unidades y también aguardará el resultado entre antofagastinos y serenenses.