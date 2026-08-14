Ministro García Ruminot participó en una comida solidaria de apoyo a Camilo Escalona

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, participó el jueves de un homenaje organizado por el Partido Socialista a Camilo Escalona, secretario general de la colectividad y expresidente del Senado que padece un agresivo cáncer de próstata.

Durante la comida, realizada en la Confitería Torres y cuyo fin era recaudar fondos para ayudar a costear el tratamiento del histórico dirigente socialista, el secretario de Estado entregó palabras de apoyo a Escalona, con quien compartió durante años en ambas cámaras.

"En momentos como este, corresponde dejar por un instante las diferencias políticas a un lado y recordar algo mucho más importante: antes que adversarios, somos personas. Antes que representantes de partidos distintos, somos compatriotas. Por eso quise estar aquí. Para acompañar a Camilo, para expresarle mi cariño y mi respeto, y para desearle mucha fuerza en este momento", reflexionó el militante de RN, según consigna La Tercera.

García Ruminot relevó entonces que "hemos recorrido caminos políticos distintos, pero durante muchos años esos caminos se cruzaron en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nos tocó discutir, acordar, ganar algunas veces y perder otras. Después de tantos años, lo que queda no son solamente esas diferencias. Queda el respeto construido en el tiempo, los recuerdos y también el afecto".

Al cerrar su intervención, el titular de la Segpres dio un mensaje más personal: "Esta noche somos muchos los que queremos que sientas ese cariño. Que sepas que tienes amigos y antiguos colegas que te acompañan, que están pensando en ti".

"Un abrazo grande, querido Camilo. Mucha fuerza para ti y para tu familia", añadió el ministro, antes de agradecerle "por tantos años compartidos al servicio de Chile".

PS valoró la presencia de García Ruminot: "Engrandece a la política"

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, calificó la aparición de la autoridad como "un bonito gesto de amistad cívica. Además, el ministro García contó que habían sido ambos diputados y senadores en la misma época; por lo tanto, tenía un conocimiento personal más allá de las diferencias políticas del compañero Escalona".

"Dio unas palabras, testimonio de ese compromiso político que hace que Camilo Escalona sea un referente para nuestro partido, y también que sea muy respetado por los demás partidos políticos, incluida la derecha", resaltó la timonel.

En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro subrayó que "la figura de Escalona siempre ha sido reconocida por todos los sectores políticos del país, por tanto, la presencia de un ministro de Estado refleja ese respeto transversal por su trayectoria".

Por su parte, el diputado PS César Valenzuela dijo valorar "profundamente" la presencia del ministro García Ruminot en el acto de apoyo a Escalona "en estos momentos complejos por los que atraviesa, y creemos que gestos como estos son los que efectivamente engrandecen a la política".

Asimismo, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, que también milita en el PS, publicó en su cuenta de X: "En un gesto democrático y humano digno del mayor reconocimiento, ayer el ministro García Ruminot participó del homenaje a Camilo Escalona para dar testimonio de sus años de trabajo juntos en política y de la vocación de servicio público y social del líder socialista. Esas son las cosas que engrandecen a un país".

La cita de ayer reunió a unas 150 personas, entre ellas numerosas exautoridades y dirigentes de la antigua Concertación, como Gutenberg Martínez, José Antonio Viera-Gallo, Álvaro Elizalde, Ana Lya Uriarte, Carlos Ominami y Ricardo Solari.