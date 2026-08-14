SII llamó a ponerse al día a quienes recibieron Préstamo Solidario del Estado en pandemia

El Servicio de Impuestos Internos (SII) hizo un llamado a más de un millón de contribuyentes que solicitaron el Préstamo Solidario que otorgó el Estado durante la pandemia del Covid-19, entre los años 2020 y 2021, y fijó un plazo para que puedan pagar lo adeudado.

El organismo informó que son "1.073.590 personas que no cumplieron con alguna de sus declaraciones de impuestos, requisito obligatorio para el reintegro de este beneficio, en uno o más periodos entre 2022 y 2026, totalizando una deuda que supera los 553 mil millones de pesos y que, a su vez, obtuvieron ingresos durante el año tributario correspondiente".

Detalló que, a partir de septiembre, comenzará el proceso de recepción de los boletines de cobro respectivos, correspondiente al reajuste y cálculo de intereses.

Por lo anterior, Impuestos Internos solicitó a dichos contribuyentes presentar los formularios de renta relativos a los años pendientes de pago antes de fines del presente mes para evitar cobros posteriores.

La entidad precisó que, para realizar el trámite, los deudores deben ingresar a su sitio web y utilizar la propuesta de declaración preparada para cada período.

Una vez concluido el plazo, indicó que se informará -a través de correo electrónico- cuando se encuentre disponible para consultar el monto de las cuotas adeudadas correspondientes a cada Operación Renta.

Normativa exime a deudores que no tuvieron ingresos

El SII aclaró que la normativa incluye una excepción para los deudores que no obtuvieron ingresos durante el período en que les correspondía pagar una cuota.

Subrayó que la cuota respectiva no será cobrada a quienes se encuentren en esa situación, puesto que la ley determinó que cada pago anual del Préstamo Solidario no podía superar el 5 por ciento de los ingresos obtenidos durante el año correspondiente, cifra que se debe reajustar según el IPC.

El Préstamo Solidario se creó para ir en ayuda de las personas afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia, y consideraba su respectiva devolución a través de cuatro cuotas anuales por medio de la Operación Renta.

La cuota inicial correspondía al 10 por ciento del monto requerido, y las tres restantes a un 30 por ciento, cada una. Asimismo, el pago anual contemplaba como máximo el 5 por ciento de los ingresos obtenidos en ese año.