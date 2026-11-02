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Colo Colo no tuvo reparos en liquidar con un 3-0 su historiado duelo ante Deportes Puerto Montt por cuartos de final en la Copa Chile. Maximiliano Romero marcó un doblete en el encuentro que solo vio acción durante su segundo tiempo, ya que anteriormente se suspendió por las intensas lluvias de Santiago.
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