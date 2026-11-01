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Pasión, bengalas y la molestia de Bruce: las postales de Iron Maiden en Chile

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Un Estadio Nacional repleto, con 60 mil personas, celebró el regreso a Chile de Iron Maiden, en un show de Halloween que ratificó la pasión del público nacional con la banda británica de heavy metal, pero que también estuvo marcado por la molestia del vocalista Bruce Dickinson.

En más de una ocasión, cantante inglés fustigó con insultos a quienes en el público encendieron bengalas durante la interpretación de algunas de las canciones más icónicas del setlist, algo que durante la previa al show el grupo pidió encarecidamente no hacer, a través de las pantallas gigantes a un costado del escenario.

La doble visita de Iron Maiden -este 1 de noviembre es el segundo concierto en Santiago- no será la última, pues el propio Dickinson habló de la actual gira como una etapa más, y en ningún caso una despedida de los escenarios.

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