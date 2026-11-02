La Teletón se hizo presente en el partido de Deportes Limache y Audax Italiano
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En vísperas de la edición 2026 de la Teletón, este 6 y 7 de noviembre, la entidad se hizo presente en el partido de Deportes Limache y Audax Italiano por la fecha 26 de la Liga de Primera en La Calera: Teletín acompañó a Tomatín, mascota del club limachino, y niños del Instituto Valparaíso salieron a la cancha junto a los jugadores.
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