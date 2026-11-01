Miles de personas visitaron a sus difuntos en este Día de Todos los Santos
Publicado:
Fotos Destacadas
El "cruzalbismo" estelarizó los memes tras la caída de la U en el clásico con la UC
La Serena aguantó con uno menos y cosechó un punto ante Huachipato en Talcahuano
París desafió el veto a las máscaras en manifestaciones al amparo de Halloween
Fotos Recientes
Miles de personas visitaron a sus difuntos en este Día de Todos los Santos
El "cruzalbismo" estelarizó los memes tras la caída de la U en el clásico con la UC
La U se alejó del título y la UC recuperó terreno por el "Chile 2" tras el clásico universitario
Como cada 1 de noviembre, se conmemora el Día de Todos los Santos, festivo en que tradicionalmente miles de personas acuden a los distintos cementerios del país para visitar a sus difuntos.
En lo que va de esta jornada, cientos de personas han acudido al Cementerio 3 de Valparaíso, así como a los cementerios El Prado, de La Florida, y Parque del Recuerdo Cordillera, en Santiago.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados