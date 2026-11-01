Como cada 1 de noviembre, se conmemora el Día de Todos los Santos, festivo en que tradicionalmente miles de personas acuden a los distintos cementerios del país para visitar a sus difuntos.

En lo que va de esta jornada, cientos de personas han acudido al Cementerio 3 de Valparaíso, así como a los cementerios El Prado, de La Florida, y Parque del Recuerdo Cordillera, en Santiago.

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