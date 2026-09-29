Colo Colo golpeó en el cierre y venció a Puerto Montt en Chinquihue

Colo Colo rompió de forma agónica la muralla defensiva de Deportes Puerto Montt, y ganó por 1-0 en el Estadio Chinquihue por el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final en la Copa Chile.

La primera parte del encuentro contó con un amplio dominio albo frente a un replegado cuadro sureño que intentaba salir mediante contragolpes para golpear a la visita, sin grandes ocasiones antes del descanso.

Durante el complemento se vio más acción, partiendo por el local que avisó al 50' con un tiro libre de Danilo Díaz que pasó rozando el palo custodiado por Eduardo Villanueva.

Minutos más tarde, Colo Colo abría la cuenta al 60' gracias a una aparición de Francisco Marchant en el segundo palo, pero la conquista fue anulada debido a un fuera de juego del joven delantero.

De cara a la recta final del encuentro, Lautaro Pastrán tomó las riendas del ataque albo con disparos que pasaron muy cerca del pórtico que cuidaba Gonzalo Collao.

Cuando parecía que el elenco albiverde iba a lograr aguantar los asedios del "Cacique", un centro de Maximiliano Romero encontró a un solitario Pastrán que tuvo su recompensa al anotar con un cabezazo que decretó la victoria para el elenco de Macul (90+4).

Con este resultado, Colo Colo logró la ventaja de cara a la revancha que se jugará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.