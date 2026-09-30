Argentina goleó a Bolivia en su primer amistoso después del Mundial 2026

La selección argentina tuvo una redención en su primer amistoso posterior a la final que lo dejó como subcampeón del Mundial 2026, ya que goleó 4-0 a una modesta Bolivia en el Estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni plasmó un absoluto dominio en la primera mitad y desequilibró el marcador mediante las anotaciones de Lautaro Martínez (19') y Nico Paz (29').

Más tarde, extendió las cifras en el inicio del complemento, momento en que Cristian Romero conectó de cabeza un tiro libre servido por Paz para anotar el tercero (54').

Pese a las múltiples modificaciones sobre el final, la "albiceleste" sostuvo el ritmo ofensivo y estructuró la goleada definitiva a través de José Manuel López con una definición rasante (86').

Argentina continuará su ventana de amistosos recibiendo a Burkina Faso el 3 de octubre a las 21:00 horas (00:00 GMT) y luego enfrentará a Benín el 6 de octubre a las 20:00 (23:00 GMT), en el partido que será la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.