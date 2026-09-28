Colo Colo quiere mantener su paso ganador en Copa Chile ante el aguerrido Puerto Montt

Colo Colo visita este martes a Deportes Puerto Montt, desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Chinquihue, con la misión de mantener su paso ganador y frenar al aguerrido equipo sureño en la ida de cuartos de final de la Copa Chile.

El cuadro albo, dirigido por Fernando Ortiz, llegó a esta instancia tras una ajustada llave con Audax Italiano, que ganó por 1-0 en el marcador global, gracias al solitario gol del juvenil Gedeón Díaz en la revancha de octavos.

Para el compromiso, Ortiz volverá a jugar con una formación 3-5-2, con el capitán Arturo Vidal como líder en defensa y la dupla ofensiva de Lautaro Pastrán y Javier Correa.

La novedad será la titularidad del juvenil Alonso Olguín en la defensa, pasando Erick Wiemberg a la banda izquierda como carrilero.

La oncena del "Popular" será con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Erick Wiemberg; Alvaro Madrid; Lautaro Pastrán y Javier Correa.

Puerto Montt, representante de la Liga de Ascenso, dio uno de los golpes en octavos de final, ya que eliminó a Ñublense con un 3-2 global.

La posible formación que usará el técnico Emilio Mancilla es con Luis Ureta; Diego Mancilla, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Yedar Naguil; Danilo Díaz, Gabriel Castillo, Alexis Sabella, Kevin Egaña; Jason Flores y Richard Paredes.

Franco Jiménez será el árbitro, en un partido en donde no se ocupará la tecnología del VAR.

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