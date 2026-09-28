Tres homicidios en 72 horas encienden las alarmas por violencia en el Gran Concepción

Tres homicidios registrados en un lapso de solo 72 horas han marcado la agenda de seguridad en el Gran Concepción, en la Región del Biobío.

El caso más reciente se conoció tras el deceso de un hombre, de nacionalidad chilena, quien fue abandonado en el acceso al SAR Hualpencillo con una estocada mortal en el cuello.

Sobre este hecho, el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, detalló que los detectives "se encuentran desarrollando diversos peritajes en torno al homicidio con elemento cortante de un hombre de 34 años, quien presenta una herida cortante en su cuello que finalmente le costó la vida".

"Este proceso investigativo aún está en etapa de desarrollo; los detectives continúan las diligencias para establecer fehacientemente las circunstancias precisas de cómo se originó el delito y, lo más importante, llegar a la identidad del responsable", añadió el jefe policial.

Fin de semana marcado por riña en fútbol y balacera en Lota

La racha violenta se inició la tarde del sábado con el asesinato a puñaladas de un joven de 22 años tras una discusión durante un partido de fútbol amistoso en el sector Santa Sabina de Concepción —hecho por el cual ya se detuvo a un presunto agresor de 21 años—, y continuó la mañana del domingo con una emboscada balística en Lota.

En dicho ataque, perpetrado desde un vehículo en movimiento contra otro automóvil, un hombre resultó muerto y dos mujeres que lo acompañaban quedaron en riesgo vital.

Al respecto, el fiscal de Coronel, Cristian Vega, precisó que "las víctimas iban al interior de un vehículo que fue agredido desde otro automóvil por impactos balísticos, siendo trasladadas hasta el Hospital de Lota para dar inicio al procedimiento penal".

Delegación Presidencial remarca baja en las cifras de homicidios

Pese a la gravedad de los episodios de violencia con armas blancas y de fuego en el Biobío, el delegado presidencial regional, Julio Anativia, abordó el escenario de seguridad local sosteniendo que "la cifra de homicidios ha ido a la baja en un 24% en relación al año anterior".

"Si bien sabemos que existe una alta percepción de inseguridad, esperamos que la continua cifra de antecedentes que respaldan la disminución de homicidios y de delitos de mayor connotación social también vaya permeando en la sensación de seguridad ciudadana", concluyó la autoridad.