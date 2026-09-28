Nuevo capítulo de la teleserie Dominga: Andes Iron retiró acciones judiciales

La empresa Andes Iron informó este lunes su decisión de desistir de recursos de casación y de queja presentados ante la Corte Suprema en pos de la materialización de su megaproyecto minero y portuario Dominga, a emplazarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

"Frente a la presentación, por parte de organizaciones sociales (pro Dominga), de diversas solicitudes de invalidación en contra de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 que abiertamente contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental, y a objeto de no obstaculizar su avance, Andes Iron ha decidido desistirse de los recursos de casación y de queja que había interpuesto en miras a lograr una adecuada ejecución de dicha sentencia judicial", señaló la firma en una declaración pública.

"La Corte Suprema se encontraba tramitando estos recursos, lo que congeló el avance de las solicitudes de invalidación. En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato, por lo que ha adoptado esta decisión en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo", agrega la nota, de sólo dos párrafos.

Si bien otras organizaciones que se oponen al proyecto celebraron la noticia como si fuera su lápida, desde la compañía aclararon a Cooperativa que la decisión supone, más bien, un cambio de estrategia, dejando de lado la vía judicial y optando por la administrativa, en busca de un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros; esta vez, con integrantes del gabinete de José Antonio Kast.

La abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, destacó, en tanto, que "la causa se encontraba en acuerdo: la decisión (ya) estaba tomada por los ministros de la Corte y solo restaba la redacción del fallo".

En lo inmediato, "el efecto que tiene esta acción de la empresa es que no se dictará sentencia y, en consecuencia, volvemos a lo determinado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había dejado firme el rechazo del Comité de Ministros (de Gabriel Boric) al proyecto Dominga", indicó.