Gobernador y corredores en el Biobío: "No queremos celebrar hasta tener certezas del financiamiento"

El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, manifestó su cautela respecto a la reciente decisión del Gobierno central de ejecutar los corredores viales de las rutas 150 y 160 a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en lugar del sistema de concesiones.

"La verdad no hay nada que celebrar porque no tenemos certeza, pero sí hay una palabra y yo no tengo por qué dudar de la palabra de los ministros", afirmó Giacaman en El Diario de Cooperativa, en referencia a la promesa del Ejecutivo de que las obras estarán ejecutadas al año 2031, misma fecha que regía cuando el proyecto avanzaba por la vía de las concesiones.

Giacaman señaló que, aunque la alternativa de concesión garantizaba una mejor mantención a largo plazo, lo prioritario es que la inversión se concrete.

"Lo importante para nosotros como región -dijo- es que se haga la inversión, que genere empleo, pero sobre todo son proyectos que le van a cambiar la vida a cientos de miles de personas que transitan por esas rutas y que son además promesas que vienen desde la época del Transantiago en 2007. Han pasado prácticamente 20 años y no queremos seguir esperando".

El gobernador explicó que la principal duda no es el plazo, sino el origen de los recursos, por lo que espera más detalles por parte de La Moneda.

Según adelantó, será en la visita del Presidente de la República a Concepción, el 21 de agosto, cuando se espere una respuesta más clara de parte de la ministra de Obras Públicas.

La reconstrucción en Penco y Tomé

A siete meses de la catástrofe, el gobernador Sergio Giacaman destacó el avance en la asignación de soluciones habitacionales, aunque reconoció desafíos pendientes para familias allegadas.

El proceso de reconstrucción en la Región del Biobío, tras los devastadores incendios forestales del verano pasado, ha alcanzado un hito relevante con la asignación del 85% de los subsidios habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda.

"La gente del Biobío es resiliente. A las dos semanas que uno iba a Penco, ya había mucha gente que había reconstruido su casa a pulso. Esa característica es algo que es muy propio de nuestra historia. El Biobío se levanta, se ha levantado cientos de veces", comentó la autoridad, valorando además el trabajo mancomunado entre el nivel central y local.

Uno de los puntos críticos del proceso es la situación de más de mil personas que figuran como allegados o arrendatarios en la ficha FIBE y que no poseen terrenos propios.

Giacaman aseguró que el Ministerio de Vivienda está trabajando activamente en la adquisición de paños para estas familias. "Es una preocupación adicional que el ministro ha puesto especial foco en ello y lo importante es dar con los terrenos que se han estado levantando (...) la idea es poder darle solución a todos", explicó.