Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Copa Chile: Deportes Concepción iguala con O'Higgins por la ida de los cuartos de final
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Copa Chile da inicio a los cuartos de final de la competición a partir de este martes 29 de septiembre con algunos de sus duelos de ida, que enfrentan a Deportes Puerto Montt ante Colo Colo y Deportes Concepción contra O'Higgins.
En cuanto al resto de partidos, estos serán jugados durante el mes de octubre.
Sigue en vivo y online en Cooperativa.cl los duelos de ida en los cuartos de final de la Copa Chile:
0-1: 90+4' Lautaro Pastrán (CC)