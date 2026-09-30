Marcelino Núñez fue liberado de La Roja para el amistoso contra México

La Roja informó durante la noche de este miércoles que el volante Marcelino Núñez fue liberado del plantel de la selección chilena que está en Estados Unidos y no jugará el amistoso contra México la próxima semana.

De acuerdo al escueto comunicado, Marcelino Núñez, jugador de Ipswich Town de la Premier League de Inglaterra, fue liberado de la selección por motivos personales.

De momento, La Roja no ha anunciado si el técnico Nicolás Córdova citará a otro jugador de última hora para suplir la baja de Marcelino.

En la la gira por Norteamérica, Marcelino Núñez sólo vio acción en el primer amistoso, la derrota por 1-0 ante Canadá, jugando 52 minutos.

En la caída ante Estados Unidos por 4-2, Núñez estuvo en la banca y no sumó minutos en el equipo dirigido por Nico Córdova.

Núñez es el segundo jugador liberado de la convocatoria, ya que también dejó la concentración Benjamín Kuscevic, por lesión, el pasado sábado 26 de septiembre.

La Roja completará la gira por Norteamérica el martes 6 de octubre ante la selección de México en Los Angeles, a las 23:30 horas (02:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.