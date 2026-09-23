Copa Chile: Iquique desaprovechó la localía y empató con Antofagasta en la ida de octavos

Deportes Iquique y Deportes Antofagasta protagonizaron un empate 1-1 este miércoles en el Estadio Tierra de Campeones, en la ida de los octavos de final de la Copa Chile, que se resolverá en la cancha de los pumas el domingo.

Los Dragones Celestes abrieron la cuenta tempraneramente con un zapatazo de 35 metros de Brayan Garrido, pero desaprovecharon la localía para mantener esa ventaja ante los Pumas.

Antofagasta buscó y encontró el empate en la segunda parte, gracias a José Bandez. El venezolano llevaba apenas un minuto en la cancha y anotó de cabeza para el empate 1-1 (66').

Antofagasta e Iquique jugarán el partido de revancha el domingo, a las 12:30 horas (15:30 GMT), en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Everton.