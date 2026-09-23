Desbordes de esteros, socavones y deslizamientos de tierra afectan a Pucón y Curarrehue

Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal han provocado este miércoles estragos en la zona lacustre y precordillerana de la Región de La Araucanía, concentrando emergencias por deslizamientos de lodo, socavones y el desborde de cauces en sectores rurales e interurbanos de comunas como Pucón y Curarrehue.

Las rutas interiores han sufrido las mayores complicaciones producto del arrastre de sedimentos y agua.

Una de las vías con afectación es la Ruta CH-199, eje que conecta a Pucón con Villarrica, además de sectores residenciales ubicados en la ladera Krause, donde la acumulación de barro interrumpió el tránsito habitual de vehículos menores.

Ante este panorama, cuadrillas municipales y de Vialidad han tenido que desplegar faenas de contención en distintos puntos críticos.

"Estamos trabajando con maquinaria pesada de manera tal que podamos generar una zanja que impida que ingrese el agua a la casa. Así también tenemos el desborde de un estero que pasa por el camino internacional a la altura del cruce Quelhue. Estamos trabajando también junto con la empresa Global en ese sector", detalló Esteban Bakit, asesor de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de Pucón.

Pese a las intensas precipitaciones, la Municipalidad de Pucón confirmó que las clases se mantendrán con normalidad. (FOTO: ATON)

Asimismo, dio cuenta qui "personal de Vialidad junto con Red Vial Municipal se encuentran trabajando en el sector del socavón de la Segunda Faja, y también dando respuesta a otros múltiples requerimientos que existen a lo largo y ancho de nuestra comuna".

A pesar de los anegamientos y de las labores en curso en el cruce Quelhue y la Segunda Faja, desde la Municipalidad de Pucón informaron que los equipos de rescate mantienen un monitoreo ininterrumpido sobre toda la cuenca lacustre.

Además, confirmaron que los establecimientos educacionales municipales retomarán sus clases con normalidad durante la jornada.