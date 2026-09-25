Copa Chile: La UC recibe a La Calera por los octavos de final

La Copa Chile 2026 continúa con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Sigue en vivo y online los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile:

Vuelta de octavos

Sábado 26 de septiembre

Ñublense 2-1 Puerto Montt. Finalizado. Estadio "Nelson Oyarzún"

1-0: 3' Esteban Calderón (ÑUB); 1-1: 35' Richard Paredes, de penal (DPM); 2-1: 52' Esteban Calderón (ÑUB)

Universidad Católica vs. Unión La Calera. Primer tiempo. Claro Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Viernes 25 de septiembre

Colo Colo 1-0 Audax Italiano. Finalizado. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 33' Gedeón Díaz (CC)

Domingo 27 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional

Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre