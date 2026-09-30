Copa Chile: O'Higgins batió en la agonía a D. Concepción y tomó ventaja en cuartos

O'Higgins esperó hasta el cierre para vencer por 1-0 a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, resultado que lo dejó con la ventaja de cara a la revancha el próximo 4 de octubre.

En un compromiso parejo entre los planteamientos de Fernando Díaz y Lucas Bovaglio, el trámite careció de claridad ofensiva durante una primera mitad que se marchó al entretiempo sin festejos.

El conjunto "lila" intentó asumir mayor protagonismo en el complemento, pero la retaguardia forastera mantuvo la solidez hasta que Santiago Toloza construyó una maniobra en ataque y habilitó a Arnaldo Castillo para el gol (90+3').

Con el decimonoveno tanto del paraguayo en la temporada, los de Rancagua ahora esperarán hasta el próximo domingo 4 de octubre para definir al que avanza a enfrentarse a Colo Colo o Puerto Montt en El Teniente de Rancagua, a partir de las 15:30 horas (18:30 GMT).