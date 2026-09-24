Copa Chile: O'Higgins sacó ventaja en Rancagua ante Santa Cruz y sueña con el paso a cuartos

O'Higgins tomó ventaja en El Teniente de Rancagua y pegó primero a Deportes Santa Cruz, con un triunfo por 2-1 en la ida de los octavos de final, y sueña con el pasaje a cuartos de la Copa Chile.

El cuadro celeste impuso sus condicones y abrió el marcador en los primeros compases, con una gran asistencia de Walter Bou y definición de Arnaldo Castillo (4').

El cuadro de Lucas Bovaglio, pese a tener la ventaja, se complicó pasada la media hora, por la expulsión de Cristián Morales, quien vio la roja directa por una barrida con planchazo a Gino Alucema (36').

Sin embargo, los rancagüinos controlaron el partido más allá de la expulsión y firmó el segundo, con otra buena jugada de Bou y remate en el área de Bastián Yáñez (65').

Santa Cruz empujó y encontró su descuento, para mantener viva la ilusión, con gol del recién ingresado Pablo Brito (80').

La revancha entre Santa Cruz y O'Higgins será en el Estadio "Joaquín Muñoz" el domingo, a las 20:00 horas (23:00 GMT), y el ganador de esta llave enfrentará al vencedor del cruce entre Deportes Concepción y Curicó Unido.