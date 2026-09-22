Coquimbo Unido sacudió a Cobreloa en Calama y se acercó a cuartos de la Copa Chile

Coquimbo Unido tumbó a Cobreloa con un 1-2 en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, tomando ventaja en la ida de octavos de final de la Copa Chile.

Tras un partido parejo en la primera parte, las emociones llegaron en el segunda fracción, con un golazo de Sebastián Cabrera, quien recibió la asistencia de Guido Vadalá y le pegó de primera, dejando parado al arquero Diego Tapia (64').

La reacción del equipo de Mario Salas fue inmediata y en el minuto 70 lo igualó, con pase de Joaquín Méndez y remate en la entrada del área chica de Camilo Orellana.

Finalmente, el gol del triunfo de Coquimbo fue un debut soñado: Ythans Blanco, juvenil de 17 años, tuvo su primer partido profesional y apenas tres minutos después de su ingreso, marcó el 1-2 definitivo ante Cobreloa (87').

La revancha se jugará en la casa de los piratas, en el "Francisco Sánchez Rumoroso", el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas (22:00 GMT).