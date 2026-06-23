Coquimbo y Limache tomaron el liderato de su grupo tras el empate por Copa Chile

Después de un debut con victoria para ambos en Copa Chile, Coquimbo Unido rescató un valioso empate 1-1 ante Deportes Limache en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y ambos elencos se alzaron a la parte alta del Grupo A tras dos encuentros disputados.

El compromiso comenzó con ventaja para el cuadro visitante, ya que tras un preciso avance de Marcelo Flores por la banda derecha, una serie de rebotes en el área chica favorecieron a Flavio Moya (35') que batió a Diego Sánchez.

No obstante, la paridad para los dueños de casa llegó en el complemento gracias a la insistencia de Juan Cornejo (74'). El experimentado lateral capturó la esférica tras un despeje a medias y sacó un potente remate de zurda que sorprendió al portero Claudio González.

Tras este resultado, los "piratas" y los "tomateros" se mantienen en la cima del Grupo A con 4 unidades, superando a Deportes Iquique por diferencia de gol. San Marcos de Arica, en tanto, quedó relegado al último puesto de la zona con solo un punto.

En la próxima jornada de la fase grupal, el "barbón" visitará a los "bravos del morro" en el Estadio "Carlos Dittborn" el 27 de junio. Mientras que los dirigidos por Luis Riveros se medirán ante los "dragones celestes" en la misma jornada.