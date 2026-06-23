Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.1°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Coquimbo y Limache tomaron el liderato de su grupo tras el empate por Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos sobrepasaron a Deportes Iquique debido a la diferencia de gol.

Coquimbo y Limache tomaron el liderato de su grupo tras el empate por Copa Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de un debut con victoria para ambos en Copa Chile, Coquimbo Unido rescató un valioso empate 1-1 ante Deportes Limache en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y ambos elencos se alzaron a la parte alta del Grupo A tras dos encuentros disputados.

El compromiso comenzó con ventaja para el cuadro visitante, ya que tras un preciso avance de Marcelo Flores por la banda derecha, una serie de rebotes en el área chica favorecieron a Flavio Moya (35') que batió a Diego Sánchez.

No obstante, la paridad para los dueños de casa llegó en el complemento gracias a la insistencia de Juan Cornejo (74'). El experimentado lateral capturó la esférica tras un despeje a medias y sacó un potente remate de zurda que sorprendió al portero Claudio González.

Tras este resultado, los "piratas" y los "tomateros" se mantienen en la cima del Grupo A con 4 unidades, superando a Deportes Iquique por diferencia de gol. San Marcos de Arica, en tanto, quedó relegado al último puesto de la zona con solo un punto.

En la próxima jornada de la fase grupal, el "barbón" visitará a los "bravos del morro" en el Estadio "Carlos Dittborn" el 27 de junio. Mientras que los dirigidos por Luis Riveros se medirán ante los "dragones celestes" en la misma jornada.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada