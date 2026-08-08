La Pintana: Tres detenidos por vender drogas en casas blindadas con placas y picaportes de acero

Tres sujetos fueron detenidos por narcotráfico en la comuna de La Pintana; delito que cometían en tres domicilios totalmente blindados con placas y picaportes de acero.

El operativo fue desarrollado por la PDI en la población El Castillo, luego de recibir denuncias vecinales sobre la venta indiscriminada de sustancias ilícitas en los mentados inmuebles.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) PDI de La Pintana efectuó tres allanamientos en las viviendas, cuyo blindaje tenía como fin no sólo dificultar las quitadas de droga, sino también obstaculizar la intervención policial.

"Lo particular de estos domicilios -y que se torna una constante en el sector- es que (los delincuentes) blindan tanto puertas y ventanas con placas de acero y picaportes que van directamente hacia el muro y el piso, lo que produce una suerte de anclaje que hace muy difícil el acceso", describió el subprefecto Ronald Alvear, jefe de la Bicrim.

"Por ello, tuvimos que apoyarnos con imágenes aéreas con drones para determinar cuáles son las salidas de escape de estas personas, que pudieron ser detenidas en viviendas aledañas", afirmó.

Todos los aprehendidos son de nacionalidad chilena y uno de ellos tiene antecedentes por delitos similares.

En cuanto a las drogas incautadas, figuran cocaína, pasta base y marihuana, además del decomiso de dinero en efectivo.