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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

¿Cuándo y dónde ver el duelo de ida entre Audax Italiano y Colo Colo por la Copa Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El compromiso por los octavos de final se disputará en el Estadio Nacional.

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Audax Italiano y Colo Colo se enfrentarán este martes 22 de septiembre en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, marcando la antesala de una revancha que también tiene como recinto el coliseo de Ñuñoa.

El partido está programado para las 20:30 horas (23:30 GMT) y no irá por televisión, por lo que solo podrá verse a través de la plataforma HBO Max.

El "Cacique" llega a esta instancia tras clasificar como líder indiscutido del Grupo E, mientras que el elenco "itálico" timbró sus pasajes tras rematar en el segundo puesto del Grupo G.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.

 

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