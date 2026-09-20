Niño de 9 años murió tras caer de un noveno piso en el barrio Franklin

Un niño de 9 años murió la tarde de este domingo tras caer desde el noveno piso de un edificio residencial ubicado en General Gana con San Diego, en el barrio Franklin, comuna de Santiago.

Pese a que personal de emergencia coordinó su traslado inmediato al Hospital San Borja, el menor -de nacionalidad dominicana-falleció debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

"Queremos lamentar el sensible fallecimiento de un menor de edad. Su familia en este minuto se encuentra súper afectada, conmocionada por el hecho", señaló el capitán José Espinoza Berríos, de la Segunda Comisaría Santiago Central de Carabineros, que también confirmó que la tragedia ocurrió durante la tarde.

Respecto a los detalles de lo ocurrido, el uniformado dio cuenta que los padres relataron que "el menor se encontraba al interior del domicilio, (cuando) sienten, escuchan gritos al exterior y se percatan de lo ocurrido".

A raíz del operativo policial desplegado en el sector, el tránsito vehicular debió ser interrumpido en calle General Gana, en el tramo comprendido entre San Diego y Carmen, a fin de resguardar el sitio del suceso y facilitar el trabajo pericial.

Por instrucción del Ministerio Público, las indagatorias del caso quedaron bajo la supervisión de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos se desplegaron en el inmueble para realizar el levantamiento de evidencias, empadronamiento de testigos y toma de declaraciones para esclarecer las causas que derivaron en la caída del menor.