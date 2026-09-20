CUT advierte al Gobierno sobre medidas laborales: "Ningún plan puede ser sobre la base de precarizar"

Con cerca de un millón de desempleados, el Gobierno prepara medidas para enfrentar el escenario laboral, con foco en impulsar la inversión y la creación de puestos de trabajo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció el escenario y pidió esperar algunos días para conocer los anuncios. "Tenemos casi un millón de desempleados, mujeres, jóvenes, y estamos trabajando en forma muy activa para mejorar esa condición", afirmó.

Mas sostuvo que el desafío es "echar a andar el país" y lograr que el crecimiento y la inversión "lleguen al bolsillo de las personas".

Instrucción del Ejecutivo y el foco en el gasto fiscal

Desde el oficialismo, el diputado Stephan Schubert (Republicanos), integrante de la Comisión de Trabajo, aseguró que "el Presidente José Antonio Kast no solo está preocupado por el desempleo, sino que también está ocupado".

"Ha dado instrucción a todos los ministerios de la República para que dentro de su gestión consideren la generación de empleos. Este primer presupuesto de la nación va a ser uno importante, en el que se señaló que va a estar dirigido hacia fomentar la generación de puestos de trabajo", afirmó el parlamentario.

En línea con esta estrategia, el plan gubernamental contempla acelerar la ejecución presupuestaria mediante más de 500 iniciativas a cargo de las carteras de Obras Públicas y de Vivienda, buscando dinamizar la actividad y absorber mano de obra disponible.

Advertencias sindicales por precarización laboral

En tanto, el secretario general de la CUT, Eric Campos, cuestionó algunas de las fórmulas que se han planteado para fomentar la contratación. "Ningún plan que busque generar empleo puede ser sobre la base de precarizar condiciones de trabajo ni mucho menos de abaratar despidos", advirtió.

Campos pidió además que el Ejecutivo "supere la contradicción interna", en medio de la discusión por las medidas que se presentarán durante los próximos días.

Oposición exige viraje de rumbo en el Presupuesto 2027

Este martes, la Comisión de Economía recibirá al ministro del Trabajo, Tomás Rau, mientras que el miércoles el titular de Obras Públicas, Luis de Grange, expondrá sobre la ejecución del sector ante la Subcomisión Mixta de Presupuestos.

Ante estas instancias, la diputada comunista Irací Hassler, integrante de la Comisión de Economía, indicó que "el Presupuesto 2027 tiene que marcar un cambio de rumbo por parte del gobierno en materia económica".

"Hoy las familias están enfrentando alto desempleo, una menor actividad económica y un mayor costo de la vida. Esperamos que esta vez el gobierno escuche a todos los sectores políticos y construya un presupuesto con diálogo, sin intransigencia como se hizo con la Ley de los Súper Ricos, cuyas consecuencias estamos viendo en una economía estancada", puntualizó la parlamentaria.