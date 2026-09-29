¿Cuándo y dónde ver la ida entre D. Concepción y O'Higgins en cuartos de la Copa Chile?
Ambos elencos abrirán su llave de cuartos de final en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".
Ambos elencos abrirán su llave de cuartos de final en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".
La Copa Chile continúa su desarrollo este miércoles 30 de septiembre, jornada en la que Deportes Concepción recibirá a O'Higgins en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la ida de los cuartos de final.
El partido está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido en televisión por TNT Sports Premium. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.
El cuadro lila llega a esta instancia tras dejar en el camino a Curicó Unido con un inapelable global de 6-0 en los octavos.
Por su parte, el "Capo de Provincia" se metió entre los ocho mejores tras superar con solvencia a Deportes Santa Cruz por un global de 5-2.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.