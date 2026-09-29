¿Cuándo y dónde ver la ida entre D. Concepción y O'Higgins en cuartos de la Copa Chile?

La Copa Chile continúa su desarrollo este miércoles 30 de septiembre, jornada en la que Deportes Concepción recibirá a O'Higgins en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la ida de los cuartos de final.

El partido está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido en televisión por TNT Sports Premium. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.

El cuadro lila llega a esta instancia tras dejar en el camino a Curicó Unido con un inapelable global de 6-0 en los octavos.

Por su parte, el "Capo de Provincia" se metió entre los ocho mejores tras superar con solvencia a Deportes Santa Cruz por un global de 5-2.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.