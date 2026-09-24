¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Colo Colo y Audax Italiano en Copa Chile?

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentarán este viernes en la revancha de octavos de final de la Copa Chile 2026 y definirán la clasificación a cuartos de final.

El duelo está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional y será transmitido en TNT Sports Premium y en streaming en la plataforma HBO Max.

Esta revancha llega solo tres días después del duelo de ida, que también se jugó en el recinto de Ñuñoa, un discreto empate sin goles, en donde los itálicos pusieron un cerrojo para frenar el asedio ofensivo de los albos.

El ganador de este partido clasificá a cuartos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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