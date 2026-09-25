Macron pidió a León XIV crear una organización internacional que regule la IA

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió al papa León XIV, quien dedicó su primera encíclica a la Inteligencia Artificial (IA), crear una organización internacional para evitar el crecimiento sin control de dicha tecnología.

En un discurso pronunciado en el Palacio del Elíseo ante el pontífice, que comienza este viernes una visita de cuatro días por Francia, el mandatario defendió la búsqueda de un marco global capaz de conciliar el progreso tecnológico con la justicia y el humanismo.

"La IA debe ser un sirviente y no un amo (...) Frente a la potencia de la máquina digital, el ser humano tiene que conservar su lugar", aseguró Macron.

Para evitar que "los modelos más eficaces se encuentren en pocas manos" y que "los avances más exponenciales no conduzcan a perder el control", Macron apeló a "una organización internacional que reconcilie progreso tecnológico, justicia y humanismo".

A juicio de Macron, la encíclica "Magnificat humanitas" fue un "mensaje esencial frente a la potencia de la maquinaria digital", apuntando que la IA "entraña una ruptura antropológica inédita" y "golpea el trabajo, la creación, la investigación, la educación, la información y el vínculo social".

La laicidad francesa "no es la negar la religión"

Por otro lado, el presidente aseveró que "la laicidad francesa no es en absoluto la negación de la religión", refiriéndose a una concepción de tal concepto basada en la libertad de creer o no creer, y en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.

Macron subrayó que dicha libertad se aplica tanto en la esfera privada como en la pública, siempre dentro del respeto a las leyes francesas.

También situó la visita de León XIV en el contexto de la defensa de la paz y del respeto del derecho internacional, con el telón de fondo de la guerras en Ucrania y Medio Oriente.

"La paz es mucho más que el silencio de las armas", manifestó el presidente francés, relevando que se requiere justicia, seguridad, respeto de los derechos humanos, soberanía de las naciones y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

Informe oficial sobre víctimas de abusos en la iglesia francesa

La Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR) confirmó que durante el paso por Francia de León XIV, se le hará entrega del informe oficial sobre las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica.

La presidenta de aquella comisión, Marie Derain de Vaucresson, está invitada a la misa que el papa presidirá este sábado en París, oportunidad en la cual "podrá saludar al pontífice y entregarle el informe" de su organismo, indicó en un comunicado.

El documento ya fue presentado a la prensa francesa el pasado martes y reveló que, de los 330.000 casos de víctimas identificadas en una investigación en 2021, algo menos de 2.000 habían acudido a la INIRR, y sus vejámenes fueron reconocidos e indemnizados.

A pesar de que podrá entregarle el reporte, Derain de Vaucresson se quejó de que el papa no les recibiera para conocer la iniciativa, pionera en el país en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos, y consideró reduccionista que se conformara con un encuentro a título personal con siete víctimas, que tendrá lugar este domingo en Lourdes.

El informe del INIRR, que recoge cinco años de trabajo, sirve de balance de un organismo creado por la Conferencia Episcopal francesa, que hace unos meses anunció su reemplazo, lo que ha levantado sospechas entre las asociaciones de víctimas.