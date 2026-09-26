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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre la U y Everton por Copa Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La llave culminará en Santiago tras el escandaloso partido de ida.

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre la U y Everton por Copa Chile?
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Este domingo 26 de septiembre, Universidad de Chile y Everton disputarán su revancha por octavos de final de la Copa Chile en el Estadio Nacional.

El encuentro está agendado para las 17:30 horas (20:30 GMT) y será transmitido por TNT Sports Premium y su señal en la plataforma de streaming HBO Max.

La contienda tendrá lugar tres horas después de que ambos equipos jueguen en la misma cancha, pero a puertas cerradas, los ocho minutos restantes del partido de ida, que barristas de la U suspendieron por lanzamiento de pirotecnia cuando ganaban 1-0 en Sausalito.

Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl y la cobertura en la señal de Cooperativa Deportes.

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