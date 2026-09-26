¿Cuándo y dónde ver la revancha entre la U y Everton por Copa Chile?
La llave culminará en Santiago tras el escandaloso partido de ida.
La llave culminará en Santiago tras el escandaloso partido de ida.
Este domingo 26 de septiembre, Universidad de Chile y Everton disputarán su revancha por octavos de final de la Copa Chile en el Estadio Nacional.
El encuentro está agendado para las 17:30 horas (20:30 GMT) y será transmitido por TNT Sports Premium y su señal en la plataforma de streaming HBO Max.
La contienda tendrá lugar tres horas después de que ambos equipos jueguen en la misma cancha, pero a puertas cerradas, los ocho minutos restantes del partido de ida, que barristas de la U suspendieron por lanzamiento de pirotecnia cuando ganaban 1-0 en Sausalito.
Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl y la cobertura en la señal de Cooperativa Deportes.